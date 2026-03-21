ドル円は１５９円台にＦＲＢの年内利上げ期待が台頭＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となり、ドル円は１５９円台に戻す展開。原油が買い戻されたことや、米国債利回りが急上昇し、ドル高に繋がっている。今週のＦＯＭＣを受けた直後では見られなかったが、本日はＦＲＢの年内利上げ期待が台頭。短期金融市場では年内に５０％の確率で１回の利上げを織り込む展開が見られていた。 ただ、朝方にウォラ