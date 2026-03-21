巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）が２１日の楽天とのオープン戦（東京Ｄ）に先発する。開幕前最後の登板に向け、２０日は本拠地で最終調整。「やることはいつも変わらない。ストライクゾーン周辺にいろいろな球種を精度高く投げられるように」と丁寧な投球を心掛けた。相手は来日１年目でプレーした古巣・楽天。昨季は１５０キロ前後の速球とチェンジアップを武器に開幕５連勝を記録するなど活躍した。前日練習