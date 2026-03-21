ラグビーリーグワン１部で現在８位の静岡ブルーレヴズは、２２日にアウェーの名古屋で７位・トヨタと対戦する。２０日は静岡・磐田市で公開練習。メンバーも発表され、日本代表にも選ばれたＳＯサム・グリーン（３１）が１月の埼玉戦以来、８試合ぶりにメンバー入り。南アフリカ代表のフランカー、クワッガ・スミス（３２）も２試合ぶりにスタメンに入った。現在チームは５連敗中と苦しんでいるが、練習のムードは明るい。ウ