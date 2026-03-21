ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、米フロリダ州の球団施設で行われた残留練習に参加した。この日はツインズとのオープン戦が敵地で行われたが、そこには同行せずに調整。主力のゲレロなどとキャッチボールやフリー打撃などを行った。開幕がいよいよ近づく中、「頑張るしかないので、しっかり準備してコンディションを整えたい」と見据えた。岡本は１９日のヤンキース戦で侍ジャパンからの