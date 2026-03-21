◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）最後は気迫のガッツポーズで締めた。巨人の育成右腕・ルシアーノが９回から登場し、１点リードを守り切って初セーブ。キャンプ中の練習試合から７試合連続無失点とアピールした。ここまで抜群の安定感を誇ってきた２６歳。今季７登板目で初となる四球を２つ与え１死一、二塁のピンチを招いたが、そこからギアチェンジした。宗山を１５１キロで遊飛。最後は代打・渡辺佳を１