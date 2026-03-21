◇プロ野球オープン戦 西武 4-1 DeNA(20日、ベルーナドーム)西武がオープン戦最後の3連戦となるDeNA戦の初戦に勝利し西口文也監督が試合を振り返りました。西武は武内夏暉投手が先発のマウンドへ。初回にランナー1塁から佐野恵太選手にツーベースを浴びると、宮粼敏郎選手のタイムリーで1点を失います。それでもその後の1、3塁のピンチは三振とダブルプレーで切り抜けると、2回から3回にかけて4者連続三振。4回以降はヒット