フリーアナウンサー・古舘伊知郎（71）が20日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで『古舘伊知郎トーキングブルース「2025」』の千秋楽を迎えた。71歳の誕生日を迎えた昨年12月7日の東京公演を皮切りに、福岡、愛知、大阪と回って迎えたラスト。「しゃべり中毒」を自称する古舘らしく、2時間にわたってしゃべり倒した。【動画】古舘伊知郎、高市内閣の人事を語り尽くすつかみのトークでは、自身が転んだ時の描写を事細かに表現する“古