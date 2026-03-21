韓国中部にある自動車部品工場で20日午後、火災が発生し、1人が死亡、55人が重軽傷を負っています。今後、人的被害が拡大する恐れもあります。消防当局によりますと、20日午後1時すぎ、韓国中部、大田の自動車部品工場で火災が発生しました。この火事でこれまでに1人が死亡、55人がケガをし、このうち24人が重傷です。韓国メディアは出火当時、この工場で働いていた170人のうち、13人と連絡が取れていないと伝えていて、今後、人的