「有力馬次走報」（２０日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆金鯱賞を制したシェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮）は、優先出走権を獲得した大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）を見送り、札幌記念（８月１６日・札幌、芝２０００メートル）から天皇賞・秋（１１月１日・東京、芝２０００メートル）を目標にすること