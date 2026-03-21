俳優・伊藤健太郎が主演を務めたABCテレビスペシャルドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』が20日深夜に放送され、サプライズ出演が明らかになった。【動画】関西ローカル深夜ドラマ、畑芽育がサプライズ出演していた同作は、人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会を舞台に、 性格診断による就職活動を、共感とユーモアたっぷりにワンシチュエーションで描いた診断系SFコメディードラマ。就