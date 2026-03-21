神奈川県最大級の商業施設「ららぽーと横浜」が、2027年の開業20周年に向けた過去最大規模のリニューアルプロジェクトを始動します。2026年3月19日（木）の第一弾オープンを皮切りに、2028年夏まで3カ年をかけて「食・遊び・ショッピング」を全面刷新。第一弾では、会員証不要でコストコ商品が買える「stockmart」や、老舗・銀座三笠会館の新業態など注目26店舗が順次オープンします。さらに、館内には年齢別プレイゾーン「こども