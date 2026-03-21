香川県教育委員会はきょう（19日）、2026年4月教職員人事異動を発表しました。異動者数は小学校925人、中学校592人、県立学校593人など計2,299人が対象となりました。 【名簿一覧掲載】香川県教職員人事異動「あの先生は、どこへ？」県立学校教員・事務職員【2026年4月】 【名簿一覧】香川県教職員人事異動 県立学校教員・事務職員 退職者は228人で、新規採用者は325人でした。退職者の内訳は校長26人（小中17人、県立9人）教