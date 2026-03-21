「働きがいのある会社」とは、単に待遇が良い職場ではなく、社員が誇りを持って働き、能力を発揮できる環境が整った会社を指す。Great Place To Work Institute Japan（GPTW Japan）が発表した2026年版ランキングには、過去最多となる683社が参加し、その中から特に女性からの支持が高かった企業が選ばれた。本記事では、特に「女性の働きがいが高い会社」に注目し、規模別に選出された10社をランキング形式で紹介する。（Diamond