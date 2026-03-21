月曜の朝、仕事が手につかない、頭の中にインプットした資料が整理できない！それは「能力不足」ではなく、脳内物質のバランスが乱れているサインかもしれない。脳神経外科医の奥村歩氏は、脳を一度休めて整えることの重要性を説き、今日からできる4つの習慣を紹介する。※本稿は、医学博士の奥村 歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。今日からはじ