日本人の主食のコメが消えた――。「令和の米騒動」となったコメ不足と価格の急騰は、大きな社会不安を呼んだ。2025年後半からコメ不足は徐々に解消されたが、まだスーパーなどの店頭に並ぶ米価は以前よりはるかに高い。新米は高く、古米も安くない。コメを巡って各地で卸業者は混乱し、高騰で仕入れができず事業継続を断念したケースもある。コメ卸の二極化が進むなか、長年にわたり地元の消費者から親しまれた業者が真っ先に淘汰