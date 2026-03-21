エールディヴィジ 25/26の第28節 ヘラクレス・アルメロとエクセルシオールの試合が、3月21日04:00にエルフェ・アシトにて行われた。 ヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、アルディン・フルスティッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、ギャン・デレフト（F