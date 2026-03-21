AI時代のリスキリング支援に政府が5年で1兆円規模の予算を投じるなど、「学び直し」の機運がかつてないほど高まっている。しかし、いざ独学を始めても「なかなか上達しない」と感じて挫折する人は少なくない。そんな壁を打ち破る具体的な方法論を提示してくれるのが、『ULTRA LEARNING 超・自習法』である。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書から「基礎練習」というメソッドについて紹介