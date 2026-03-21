高市首相の初の米国訪問、日米首脳会談が差し迫る中、トランプ米大統領のイラン攻撃に関する言動は二転三転している。ホルムズ海峡への艦船派遣で同盟国の消極的な姿勢を知るや、SNS上に不満をぶちまけるなどトランプ氏の態度は不透明だ。自衛隊派遣や原油高対応などについて首相は難しい決断を強いられる。この戦争を、私たちはどのように解釈すればいいのか？国際政治学者で、地政学リスク専門コンサル社長のイアン・ブレマー氏