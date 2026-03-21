やりたいことが見つからない。そもそも仕事や家事に毎日忙殺されていて、やりたいことが何かなんて考えている暇はない。でも、「私の人生、このままでいいのか？」とふと立ち止まりたくなる。そんな人におすすめなのが、書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書は「世間から見た成功」ではなく「自分にとっての成功」を軸に、人生を心から満足のいくものにするための1冊。本書の発売