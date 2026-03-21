森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日にスコットランド代表と31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。その英国遠征のメンバーが19日に発表された。依然として故障者が続出しており、DF長友佑都（FC東京）、DF板倉滉（アヤックス）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF高井幸大（ボルシアMG）、MF遠藤航（リバプール）、MF南野拓実（モナコ）、MF久保建英（レアル・ソシエダ）らが選外となった。一方で、怪我