1-2【漫画】共感集まる「同居介護」の本編を読む家族の介護という問題は予期せぬタイミングで突然やってくる。実際に親の介護に直面したリアルな体験を描いたクロミツ(@kuromitsu1510)のコミックエッセイ『令和介護録270日』がSNSで反響を呼んでいる。今回は父親の介護を通して家族と向き合った壮絶な日々の裏側を聞いた。1-31-42-1本作は2018年11月に父親が倒れて以降の実体験を元に描かれている。倒れた父親は軽い認知症を発症し