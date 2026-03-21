中国の自動車メディア、騰訊汽車のコラム「遠光灯」の公式アカウントは17日、自動車メーカーがこぞってロボット製造に「くら替え」かとする記事を配信した。記事はまず、年初にそれまで8年間勤めた自動車部品メーカーからロボット開発会社に転職した女性の話として、「周りの顔ぶれは以前と一緒だ。違うのは、今は皆、エンボディド人工知能（AI）業界に移ったということだ」と伝えた。そして、先ごろ閉幕した国会に相当する全国人