◇オープン戦日本ハム1―1ヤクルト（2026年3月20日エスコンF）日本ハムの水谷瞬外野手（25）が開幕前最後のカードのヤクルト戦に「1番・左翼」で出場し、4打数3安打で初の開幕スタメン入りをアピールし「内容のある4打席だった。ヒットが出たことは良かったが、開幕も近づき、内容にこだわっていけたら」と、前を向いた。17日のDeNA戦は無安打に終わったが、4回に6打席ぶりの安打を放つと、6回には直球を捉え、遊撃手の