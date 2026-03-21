◇オープン戦ソフトバンク4―3広島（2026年3月20日みずほペイペイD）侍ジャパンの一員としてWBCに出場したソフトバンクの周東と牧原大がともに先発で出場した。帰国後のオープン戦初出場で周東は「2番・中堅」で出場。0―2の3回2死二塁で内野安打を放ち、続く柳田の右中間二塁打で一気に一塁から生還した。約1カ月ぶりにそのスピードを目の当たりにした柳田は「足が速いなと思った。あれで打点がつくのは助かる」と話し