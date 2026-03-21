◇オープン戦日本ハム1―1ヤクルト（2026年3月20日エスコンF）開幕が待ち切れない。日本ハム・達孝太投手（21）が20日のヤクルト戦で自己最速まで1キロに迫る155キロを計測し、被安打1の4回零封で開幕前最後の実戦調整を終えた。昨季は8勝（2敗）で1軍に定着し、既に29日のソフトバンクとの開幕第3戦での先発マウンドが内定。キャンプから通じて今春実戦は6試合で計21回2/3無失点とし、5年目の大飛躍を予感させる万全の仕