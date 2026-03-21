◇オープン戦日本ハム1―1ヤクルト（2026年3月20日エスコンF）日本ハムの新庄監督がヤクルト・池山監督にオリジナルマスクをプレゼントした。池山監督が17日の巨人戦から「ブンブン丸」と書かれた赤いマスクを着用していることを知り、「見た目が大きかったから。こっちの方が呼吸しやすいですよ」と監督室に贈ったという。池山監督と試合前に談笑。新庄監督は「まあまあ、プライベートで着用してもらえれば」と苦笑い