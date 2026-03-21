◇オープン戦ソフトバンク4―3広島（2026年3月20日みずほペイペイD）開幕投手に指名されているソフトバンクの上沢直之投手（32）が20日、広島とのオープン戦に先発し、2回2/3、46球を投げて3安打2失点だった。日本ハム時代の21年以来、自身3度目の大役へ向けて開幕前のラスト登板。上沢は「開幕戦を想定しながら投げた。ピンチの場面でも（変化球で）空振りを取れたので継続していきたい」と振り返った。2、3回は高めに