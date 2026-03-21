◇プロ野球 オープン戦 巨人 2-1 楽天(20日、東京ドーム)巨人・阿部慎之助監督が、開幕スタメンの布陣について言及しました。開幕前ラストとなる楽天との3連戦初戦を迎えた巨人。阿部監督は開幕戦を意識したオーダーで臨んだことを明かしました。これまでクリーンアップでの起用が多かったキャベッジ選手。この日は「1番・レフト」でスタメン出場し、3打数1安打をマークしました。起用の意図について、阿部監督は「自由に打たせた