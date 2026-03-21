熱烈ハグは握手回避か――。トランプ米大統領と首脳会談に臨んだ高市早苗首相のハグが論議を呼んでいる。１９日（日本時間２０日）、ワシントンのホワイトハウスを訪問した高市首相は待ち構えていたトランプ氏に抱きつくシーンが話題となった。昨年１０月に高市首相は米海軍横須賀基地内でのトランプ氏の演説時に隣でぴょんぴょん飛び跳ねていたが、それに似た光景が今回も繰り広げられた。元文科次官の前川喜平氏はＸに「高