競泳の日本選手権（東京アクアティクスセンター）が１９日に開幕し、太田伸コーチが率いる枚方スイミングスクール（ＳＳ）が躍進を見せている。パンパシフィック選手権（８月開幕・米アーバイン）、愛知アジア大会（９月開幕）の選考を兼ねる今大会では、初日に１７歳の大橋信（大阪・四條畷学園高）が、男子１００メートル平泳ぎで日本新記録を樹立。そのほか、枚方ＳＳ勢では女子４００メートル自由形で梶本一花（同大）、男