「年を重ねるごとに、すばらしいアルバムだなって思います。当時は、ただただ、大滝（詠一）さんにプロデュースしてもらえることがうれしくて、キャッキャと浮き足立っていました。今回、再発されることになって、あらためてクレジットを見たら、すごいメンバーだったんだ! って、びっくりしました。ほんと、贅沢ですよね」そう笑顔で語るのは、元おニャン子クラブの会員番号36番、渡辺満里奈（55）。アイドルとしてデビューし、