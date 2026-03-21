ソフトバンクは２０日の広島とのオープン戦（みずほペイペイ）に４―３で競り勝った。投げては開幕投手を務める上沢が３回途中２失点。打っては首痛から５試合ぶりに復帰した柳田悠岐外野手（３７）が２安打を放つと、スタメン出場した笹川吉康外野手（２３）から逆転の２点適時打が飛び出した。ＷＢＣから帰ってきた周東、牧原大らもスタメンに名を連ねた一戦。そんな試合で、小久保監督が取材対応の場で「今日はね」と自ら切