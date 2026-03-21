全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・宮原健斗が?世界一を目指さない?独自のポリシーについて語った。宮原は２０日八王子大会で羆嵐を下し、Ｖ６に成功。「（羆嵐が）すべてさらけ出したって感じました。真っすぐな男だとわかりました」と、激闘を通じて対戦相手の理解を深めた。名実ともに全日本の顔である宮原だが、団体をけん引する王者として、夢や目標を語ることが少ない。取材に応じると「僕にも『新しい時代をつくる』と