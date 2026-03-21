タレントの梅宮アンナが、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。梅宮アンナ＝テレビ朝日提供昨年5月出演時に、乳がん闘病を語った梅宮は、その収録直後に出会った男性とわずか10日で電撃再婚。がん治療の副作用も落ち着き、元気を取り戻し始めた5月、同級生が「人に会ってみない?」と誘ってくれたのがきっかけだったという。一方の夫は、芸能界に疎く「あのお騒がせのひと?」