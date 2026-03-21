3月21日に放送される『R-1グランプリ2026』（フジテレビ系）。ピン芸人の登竜門ともいえる賞レースであり、この番組をきっかけに飛躍を遂げたタレントも多い。たとえば2022年王者のお見送り芸人しんいち（40）は、腹黒さ全開の毒舌ソングで話題をさらい、芸歴10年目のラストイヤーで栄冠を手にした。現在はテレビでも引っ張りだことなっている。2021年王者のゆりやんレトリィバァ（35）も、今や世界を舞台に活躍している。そこで本