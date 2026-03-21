女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃんが、3月20日の『5時に夢中！』（TOKYO MX）で地上波生放送への復帰を果たした。フワちゃんといえば、’24年8月にお笑い芸人・やす子（27）に対してXで行った“暴言”投稿をきっかけに表舞台から姿を消していたが、昨年11月にプロレスラーとして活動を再開。地上波の生放送に出演するのは約1年7カ月ぶりとなった。番組冒頭、「YouTuber芸人」という肩書でMCの垣花正（54）から紹