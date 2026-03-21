【モデルプレス＝2026/03/21】女優の長濱ねるが、4月12日スタートの日本テレビ系ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）に出演することが決定した。【写真】27歳元坂道「肌が輝いてる」大雪の日の渋谷降臨ショット◆長濱ねる「10回切って倒れない木はない」出演ミンソク（志尊淳）が追放された、韓国の財閥と取引のある日本の会社の令嬢・新海映里を演じる長濱。NHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」や初の