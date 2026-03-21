キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、結婚直前に正体を現した残念な婚約者の話だ高熱で寝込む彼女に「コンビニのカットフルーツ」を買い与え、自分は弁当を完食。誕生日はゲーセンの景品。挙句に義母へは高額貢ぎ。30代女性が「息子さんは返品します」と啖呵を切るまでに至った経緯とは――。※※※※結婚直前でパートナーに違和感をもったら、あなたならどうするだろう。