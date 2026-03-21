1.早食い 猫がごはんを吐き戻す原因として多いのが「早食い」です。勢いよく一気に食べると、フードが刺激となってしまい、うまく消化できずにそのまま出てきてしまうのです。 例えば、多頭飼いの環境下で別の猫に取られまいと急いで食べる場合や、空腹時間が長かったあとに食べる場合に起こりやすいです。吐いたものがほとんど消化されておらず、フードの形がそのまま残っている場合は早食いの可能性が高い