40・50代のヘアスタイルは、きちんと見えと抜け感を両立させるのがおしゃれ見えのポイント。今回は、大人の魅力を引き立てる最旬ボブをご紹介します。上品すぎずラフすぎない絶妙なバランスで、真似するだけで一気にこなれた印象が手に入りそう。大人女性が挑戦しやすいヘアスタイルをピックアップしました。 女性らしい柔らかなレイヤーボブ さりげなくレイヤーを入れて毛先に動きをプラスしたボブスタイル。