キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、葬儀の場で露呈した親族の非常識な節約術を紹介する。父の遺志を無視して骨壺を勝手にキャンセルし「あとでネットで買えば安い」と言い放つ義弟。さらには霊柩車代を惜しみ「男衆で担いで行けばいい」という驚愕の提案。50代女性が「怒髪天」に達した、血縁者でもない男によるあまりに身勝手な暴挙の実態とは――。※※※※葬儀を執り