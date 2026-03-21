買い物をすれば駐車料金が無料という店舗は多いが、思わぬトラブルの種になることもある。投稿を寄せた40代男性は、店舗管理の仕事をしている。ある日、女性客が会計を終えて「駐車券をください」と言ってきたため、3時間無料になる券を渡したという。「はぁ、なんでそんな面倒な事しなくちゃいけないの！」だが、直後に思いがけない展開となる。「女性が、買った物を返品しますと言い出し、えっ？なに？と思ったが はい、わかりま