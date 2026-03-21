キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は新人至上主義が招いた職場の崩壊劇だ。新人には社用車を無償貸与する一方、ベテランは自腹の自家用車で業務。社長の「新人はすぐに辞めちゃうから大事にしないとね！」という暴論や、他所を出禁になったクレーマーの受け入れ。「夜のお店じゃないんだから」と呆れる50代女性が退職に至るまで。※※※※いくら新入社員の離職を防ぐためと