【衝撃エピソードをマンガ化】今回は夫の不倫に直面した50代女性のエピソード。不倫相手に対して、たびたび反撃をしていたという――。「妊娠、したのだね？」当時の心境を「実際、借金を夫に押し付けて私達のお祝い金搾取するめんどくさい義母。セットでくれてやるよ！と思った」と振り返る。しかし時が経ち、また新たな痕跡が……今度は「うちのゲス旦那が……」女性はカウンセリングを受けて自身のメンタルを回復し、夫には家事