【衝撃エピソードをマンガ化】今回は東京都の30代女性が経験したエピソードをお届け。彼氏の実家に挨拶した直後に振られるという壮絶な体験談だ。当時彼は25〜26歳で年収は600万円ほどだっというから、婚活市場では優良物件と言えるだろう。その夜、電話がかかってきて……彼氏の家族が女性のことをよく思っていない、という話もあったという。当時の状況を「水とスポーツドリンクを飲むぐらいで食事はほとんど摂らず、食べてもカ