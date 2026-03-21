職場で窃盗騒ぎあったら誰も信用できなくなりそうだ。ガールズちゃんねるに3月中旬、「職場で泥棒ってよく聞きませんか？」という投稿が寄せられた。トピ主は新しい勤務先で起きた盗難騒ぎに、驚いたそう。その前に工場やパチンコ店で働いていたときは「ロッカーでお金を取られたという事件がどこに行ってもありました」と書いている。カードキーで管理された更衣室、犯人は「内部の人間」？しかし、今回の病院というお堅い職場だ