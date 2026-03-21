専門的な資格を持ち、正社員として現場で重い責任を背負っていても、それが報酬に反映されないケースもある。投稿を寄せた東京都の30代女性（栄養士／正社員／年収250万円）は、現在の手取り額が18万円。「1人だと生活ができない為、実家で暮らしてます」とした上で、「栄養士で資格を持っているのに責任だけ課せられて給料は一般事務よりも安い。パートや派遣はどんどん給料上がってるのに栄養士、調理師の正社員だけ取り残されて