◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第１日（２０日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）金田久美子（スタンレー電機）が３バーディー、１ボギーの２アンダー７０で回り、首位と３打差３位につけた。「こんなに寒くなるとは思っていなくて。体も回らなくて距離も出なかったけど、後半は耐えて拾ってパーで切り抜けられた」。冷たい雨に打たれながら、ベテランがスコアをまとめた。前半の１