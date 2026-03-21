◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島が王鵬を寄り倒し、１敗で単独首位を守った。ただ１人２敗だった平幕の琴勝峰は横綱・豊昇龍にはたき込まれた。１４日目に霧島が大関・安青錦に勝つか、負けても３敗の豊昇龍と琴勝峰がともに敗れれば、２０２３年九州場所以来、１４場所ぶり３度目の優勝が決まり、大関復帰にも大きく前進する。＊＊＊＊＊熱海富士が小結で勝ち越しを決めた。大関