俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のあす21日放送回には「人気プロダクトデザイナーが建てた巨大なブランク(余白)のある家が登場する。【住人十色】天井高5メートルの巨大な空間「ブランク」舞台は、岐阜県揖斐郡。住人（アルジ）は、2人の子どもがいる4人家族。3年前、地元の岐阜県へ移住し、かつて養鶏場を営んでいた実家の広い土地